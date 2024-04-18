تونس.. حكم بسجن الصحفي البارز محمد بوغلاب 6 أشهر

قضت محكمة تونسية أمس الأربعاء بسجن الصحفي البارز محمد بوغلاب ستة أشهر، وفقاً لمحاميه في بيان نقلته رويترز.

وقال محامي الصحفي بوغلاب إن محكمة تونسية قضت، الأربعاء، بالسجن ستة أشهر على موكله بتهمة الإساءة لموظف عمومي. وبوغلاب منتقد لاذع للرئيس قيس سعيد.

وأضاف المحامي جمال الدين بوغلاب، وهو شقيق محمد: "هذا يوم أسود للقضاء ولحرية الصحافة.. هي رسالة للصحافة والصحفيين: اصمتوا أو مكانكم السجن".

واعتقل بوغلاب الشهر الماضي، وقالت نقابة الصحفيين إن احتجازه يهدف إلى إسكات أصوات الصحفيين.

ويعزز سجن بوغلاب مخاوف النشطاء من تضييق أكبر على الحريات قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام.