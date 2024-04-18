تونس.. حكم بسجن الصحفي البارز محمد بوغلاب 6 أشهر
قضت محكمة تونسية أمس الأربعاء بسجن الصحفي البارز محمد بوغلاب ستة أشهر، وفقاً لمحاميه في بيان نقلته رويترز.
وقال محامي الصحفي بوغلاب إن محكمة تونسية قضت، الأربعاء، بالسجن ستة أشهر على موكله بتهمة الإساءة لموظف عمومي. وبوغلاب منتقد لاذع للرئيس قيس سعيد.
وأضاف المحامي جمال الدين بوغلاب، وهو شقيق محمد: "هذا يوم أسود للقضاء ولحرية الصحافة.. هي رسالة للصحافة والصحفيين: اصمتوا أو مكانكم السجن".
واعتقل بوغلاب الشهر الماضي، وقالت نقابة الصحفيين إن احتجازه يهدف إلى إسكات أصوات الصحفيين.
ويعزز سجن بوغلاب مخاوف النشطاء من تضييق أكبر على الحريات قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة هذا العام.
ومنذ عام 2011، شكلت حرية الصحافة مكسبا رئيسيا للتونسيين وأصبحت وسائل الإعلام التونسية من أكثر وسائل الإعلام انفتاحا في الدول العربية.
ويقبع ثلاثة صحفيين، هم شذى الحاج مبارك ومحمد بوغلاب ولطفي الحيدوري، في السجن فيما يواجه صحفيون وناشطون آخرون تحقيقات قضائية بسبب تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي أو انتقادات لاذعة للسلطات عبر وسائل الإعلام.