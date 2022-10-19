ما حقيقة تهريب 4 مليارات دولار إلى تركيا عبر مطار بغداد الدولي؟

كشفت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة نقل طائرة خاصة مبلغ 4 مليارات دولار إلى تركيا عبر مطار بغداد الدولي.

وذكرت السلطة في بيان لها: "ننفي ما جاء في تصريح النائبة عالية نصيف أن هناك طائرة خاصة غادرت مطار بغداد الدولي وعلى متنها 4 مليارات دولار إلى تركيا، ونؤكد أن مطار بغداد الدولي تتواجد فيه ملاكات من مختلف التشكيلات الحكومية الأمنية والمدنية التي تراقب وتتابع حركة المسافرين وعمليات تهريب الأموال".

وبينت أن "غرفة العمليات يشترك فيها أمن المطار وجهاز المخابرات والشركة الأمنية، وأن إخراج العملات والمسكوكات الذهبية هي من اختصاص هيئة الجمارك العامة وجمرك مطار بغداد، ولا يمكن أن يتواطأ الجميع لتمرير هذه الكميات الكبيرة من الأموال، إضافة إلى أن الشركة الأمنية التي تتهمها السيدة النائبة لم تباشر أعمالها خلال المدة التي ذكرتها".

وأكد البيان "أن جميع الكاميرات تعمل بشكل طبيعي ومستمر، وتسجل جميع الأحداث داخل وخارج أروقة المطار، كما ستقوم سلطة الطيران المدني العراقي ومطار بغداد الدولي باستخدام حقها القانوني بإقامة دعوى قضائية بكل ما يقال وما يشاع زورًا دون دليل معزز بوثائق رسمية، ليلفقوا مجموعة من الأخبار الكاذبة وغير الدقيقية، هدفها إشاعة ثقافة الفوضى والإرباك في واقع عملنا، والذي يهدف بتقديم الخدمة لمسافرينا الكرام".

وكشفت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن مغادرة طائرة عراقية محملة بمبلغ 4 مليارات دولار إلى تركيا.