برقيات دبلوماسية أمريكية تحذر بايدن من الغضب العربي المتزايد

حذر دبلوماسيون أمريكيون في العالم العربي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الغضب العربي المتزايد بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة والمميتة في غزة.

وقالت شكبة "سي أن أن" في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي تقلت تحذيرات صارخة من دبلوماسيين أمريكيين في العالم العربي من أن دعمها القوي للحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة والمميتة في غزة "يخسرنا الشعوب العربية على مدى جيل كامل".

وأضافت الشبكة أنها حصلت على برقية دبلوماسية تسلط البرقية الضوء على القلق العميق بين المسؤولين الأميركيين بشأن الغضب المتزايد ضد الولايات المتحدة والذي اندلع بعد وقت قصير من شن إسرائيل عملياتها ضد حماس، في أعقاب هجمات الحركة داخل إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، والتي خلفت أكثر من 1400 قتيل إسرائيلي.

وورد في برقية من السفارة الأمريكية في العاصمة الأردنية، عمان، الأربعاء: "إننا نخسر بشدة في ساحة معركة الرسائل"، وذلك بعد محادثات مع "مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة والرصينة".

وفي برقية أخرى من السفارة الأمريكية في سلطنة عُمان أرسلها ثاني أعلى مسؤول أمريكي في مسقط وزعت على مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بالإضافة لجهات أخرى، لتوفيرها لمحة خاصة عن الإنذار بشأن الموجة المتزايدة المناهضة للولايات المتحدة التي تجتاح الشرق الأوسط، بحسب "سي أن أن".

وتواصلت "سي أن أن" مع وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على تعليق.

تجدر الإشارة إلى أن بايدن يتعرض لضغوط متزايدة محليا وخارجيا بشأن الدعم الأمريكي لإسرائيل وسط صور الدمار في غزة والأزمة الإنسانية الأليمة في المنطقة.