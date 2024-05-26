نيويورك تايمز: الإدانة الدولية تبطئ إسرائيل لكن لا توقف هجومها على رفح

وفي الوقت الراهن، وبعد أسابيع عديدة من تحذيرات البيت الأبيض، يصف كل من الإسرائيليين والأمريكيين هذه العملية بأنها "عملية محدودة"؛ ما يسمح للإسرائيليين بالمضي قدمًا، ولو بشكل أبطأ وأكثر حذرًا مما حدث في أجزاء أخرى من غزة.

لكن، وبحسب التقرير، بينما يدفع القتال أعدادًا كبيرة من المدنيين المذعورين نحو مناطق قريبة من البحر لا تحتوي على مساكن أو مساعدات طبية كافية، وبينما يؤدي إغلاق معبر رفح الحدودي إلى إضعاف الأمل في توصيل المساعدات الإنسانية بسرعة، فإن منتقدي إسرائيل في الخارج يدينون الخسائر في صفوف المدنيين، وهم غير مقتنعين بما وصفه الإسرائيليون بضبط النفس.

وأضاف التقرير، أن الاستيلاء على رفح والحدود، بالنسبة لإسرائيل، من شأنه أن يكمل عملية إعادة احتلال غزة بشكل فعال، وقد يعني الانتقال إلى مرحلة مختلفة من الغارات الأقل كثافة.

ويقول الإسرائيليون إن رفح تضم تحتها آخر أربع كتائب تابعة لحركة حماس منظمة نسبيًّا، وبنية تحتية رئيسة للأنفاق وقاذفات صواريخ. والأهم من ذلك، أن إسرائيل تريد محاولة إغلاق الحدود مع مصر للحد من تهريب الأسلحة في المستقبل.