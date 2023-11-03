المغرب.. منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة "مكفولي الأمة"

منح المغرب الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة "مكفولي الأمة"، بعد أن صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون بهذا الشأن خلال جلسة تشريعية عامة، اليوم الجمعة.

ويقر المشروع منح دعم مادي شهري محدد بـ 125 دولارًا للأطفال الأيتام الذين فقدوا أسرهم وأصبحوا دون مورد، إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز، بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، الذي امتدت آثاره إلى كل من مراكش، وأقاليم شيشاوة، وتارودانت، وورزازات، وأزيلال.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، إن القانون نص على منح هذه الصفة لهؤلاء الأطفال الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيس قد توفي إثر الزلزال، أو توفي إثر جراح جرَّاء هذا الزلزال، أو أصبح عاجزًا بدنيًا عن القيام بواجباته العائلية بسبب الزلزال، أو فُقد، إذا تبين من ظروف اختفائه والفترة التي يعود إليها أنه توفي في إثر هذا الزلزال.

وأوضح لوديي أنه سيتم إحداث لجنة إدارية يُناط بها حصر وإعداد قائمة الأطفال المستفيدين من صفة "مكفولي الأمة"، ويحدد تأليفها، وكيفيات اشتغالها بقرار لرئيس الحكومة.

وسيدخل المشروع حيز التنفيذ بأثر رجعي، ابتداءً من 8 أيلول سبتمبر 2023. وحدد المشروع الحكومي الجديد الحقوق والامتيازات التي سيتمتع بها الأطفال منكوبو الزالزال المتمثلة أساسًا في مجانية العلاجات الطبية والجراحية، والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة، مع تخفيضات التنقل عبر كافة وسائل النقل السككي، إضافة إلى تكفل الدولة بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالصحة، والتمدرس المهني، والدراسة الضرورية لنموهم العادي.