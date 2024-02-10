منشورات إسرائيلية ضد حماس تنهمر على نازحي رفح (صور)

انهمرت آلاف المنشورات التي تحرض سكان قطاع غزة على حركة حماس، على النازحين في مدينة رفح، ألقاها الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت.

وحسب ما اتضح من المنشورات، فإنها اتفقت في مجملها على مهاجمة حركة حماس وقادتها المتواجدين خارج قطاع غزة واختلفت في السياق.

وتضمن أحد المنشورات صورة حديثة لعبد السلام نجل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وهو يشاهد مباراة منتخبيْ الأردن وكوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا من الملعب في الدوحة.

وكُتب على المنشور: "معاذ يشتري المجوهرات، وعبد السلام يحضر المباراة في قطر، بستهترو فيكو اصحو على حالكو، هيك عيلة هنية تتضامن مع شعب غزة".

وتضمنت منشورات أخرى نصوصاً مكتوبة وصوراً تتهم حركة حماس بسرقة المساعدات الخارجية خلال الحرب، وقدمت منشورات أخرى ترويجاً لتصريحات بعض الأشخاص المعارضين لحماس.