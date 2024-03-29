مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البازورية جنوبي لبنان (فيديو)
استهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم الجمعة، سيارة في بلدة البازورية جنوبي لبنان، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام فلسطينية.
ونشرت وسائل إعلام فيديو لاستهداف السيارة، مع تعليق يقول: "معلومات أولية عن سقوط إصابات جرّاء الغارة التي استهدفت سيارة في البازورية".
وتحدثت تقارير محلية، عن مقتل شخص جراء الاستهداف، لكن لا توجد تقارير رسمية تؤكد الإصابة.
ويوم أمس الخميس، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها جرّاء الهجمات المتكررة و"غير المقبولة" على المرافق الصحية والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم في جنوب لبنان، وذلك غداة مقتل 10 مسعفين في غارات إسرائيلية.
ونعت ميليشيا حزب الله، يوم الأربعاء الماضي، أربعة من مقاتليها واثنين من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية التابعة له، فيما نعت حركة أمل اثنين من عناصرها بينهم مسعف في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية المرتبطة بها، قضوا في ضربات على بلدَتي الناقورة وطير حرفا.
وردًا على ذلك قصف حزب الله يوم أمس الخميس، مدينتَي غورن وشلومي الإسرائيليتين "بالأسلحة الصاروخية والمدفعية".
ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله اللبناني، والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وتشنّ إسرائيل منذ أسابيع غارات جوّية أكثر عمقًا داخل الأراضي اللبنانيّة تستهدف مواقع لمليشيا حزب الله، ما يزيد المخاوف من اندلاع حرب مفتوحة.
ومنذ بداية تبادل القصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، قُتل في لبنان 346 شخصًا على الأقلّ معظمهم مقاتلون في حزب الله، إضافة إلى 68 مدنيا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.