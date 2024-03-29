مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في البازورية جنوبي لبنان (فيديو)

ونعت ميليشيا حزب الله، يوم الأربعاء الماضي، أربعة من مقاتليها واثنين من مسعفي الهيئة الصحية الإسلامية التابعة له، فيما نعت حركة أمل اثنين من عناصرها بينهم مسعف في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية المرتبطة بها، قضوا في ضربات على بلدَتي الناقورة وطير حرفا.

وردًا على ذلك قصف حزب الله يوم أمس الخميس، مدينتَي غورن وشلومي الإسرائيليتين "بالأسلحة الصاروخية والمدفعية".