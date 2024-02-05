قتلى وجرحى ونزوح.. جنوب لبنان تحت "نير القصف"

قُتل عدة أشخاص في جنوب لبنان وأصيب آخرون، الإثنين، مع تواصل القصف الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على مواقع لميليشيا حزب الله، في وقت كشفت بيروت أن هذه الاشتباكات دفعت نحو 100 شخص لترك منازلهم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت مصادر أخرى إن 3 عناصر من "حركة أمل"، التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، قتلوا بغارة إسرائيلية على منطقة بيت ليف في جنوب البلاد.

وحركة أمل، هي جماعة شيعية متحالفة مع ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وأسفرت غارات إسرائيلية على مثلث بلدات الجبين وشحين وطير حرفا في القطاع الغربي عن إصابة شخص، وتضرر سيارة إسعاف في المنطقة.

كما طال القصف، مناطق مروحين واللبونة وأطراف الناقورة وأحد منازل شيحين.

واستهدفت الغارات منزلا خاليا من السكان في بلدة برعشيت، وبلدة يارون في قضاء بنت جبيل.