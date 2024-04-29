مستشار "الرئاسي اليمني" لـ"إرم نيوز": الإمامة الحوثية الإيرانية خطفت سيادة البلد

وتاليًا تفاصيل الحوار مع مستشار مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور محمد بن موسى العامري:

ما التشكيلات العسكرية التي تم دمجها؟ وماذا عن توحيد الأجهزة الأمنية؟

هذه القضية جزء من استحقاقات اتفاق الرياض، وهناك قرارات جمهورية صدرت عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تصب في هذا السياق، بما في ذلك تشكيل جهاز أمن الدولة وجهاز مكافحة الإرهاب.

في تقديري، لا يزال هناك العديد من الخطوات التي يتوجب اتخاذها لمزيد من تعزيز جهود دمج الأجهزة الأمنية والعسكرية وتوحيد القرار، وهي قضايا تفرضها التحديات القائمة، وفي مقدمتها معركة استعادة الدولة.

في المحصلة، يعمل الرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على تفعيل الأجهزة الأمنية للنهوض بالعمل الأمني في العاصمة المؤقتة عدن وعواصم المحافظات، مع استمرار الجهود في بناء الجيش والمكونات العسكرية، وهي الآن تدير مسرح العمليات تحت إمرة وزير الدفاع في الحكومة الشرعية.

عدة مؤسسات إيرادية لم تتم استعادتها إلى الآن، مثل الاتصالات والسلطة على الموانئ وغيرها، ما العوائق أمام ذلك؟

هناك إخفاقات عديدة يجب الاعتراف بها، وهناك حاجة ماسة لإعادة تقييم أداء مختلف مؤسسات الحكومة الشرعية ومعالجة جوانب القصور والأخطاء.. وفي نفس الوقت هناك حاجة لتعزيز جهود استعادة الدولة وتضييق الخناق على الميليشيا الانقلابية، ولولا الفيتو الذي منع الجيش الوطني من استعادة صنعاء والحديدة لكان اليمنيون قد قطعوا شوطا كبيرا نحو تحقيق السلام.. لكن للأسف المجتمع الدولي لم يساعد اليمنيين في كفاحهم المشروع لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

التنسيق الحكومي قائم مع الأشقاء والأصدقاء لحلحلة مختلف المواضيع، ومنها الاتصالات والموانئ والبنك المركزي وصرف المرتبات لعموم موظفي الدولة ما قبل الانقلاب.