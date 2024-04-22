العراق.. كتائب "حزب الله" تعلن استئناف هجماتها ضد القوات الأمريكية

أعلنت كتائب "حزب الله" في العراق، أنها قررت استئناف الهجمات على القوات الأمريكية في البلاد، نتيجة عدم إحراز تقدم يذكر في المحادثات الرامية إلى خروج القوات الأمريكية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لواشنطن، وفقاً لرويترز.

وأضافت الفصائل المسلحة، في بيان على "تيليغرام"، أن "ما حدث منذ فترة قصيرة هو البداية"، في إشارة على ما يبدو إلى هجوم وقع في وقت متأخر أمس الأحد بعدة صواريخ من شمال العراق على قاعدة تضم قوات أمريكية في سوريا.

فيما قال مسؤول أمريكي إن "مقاتلة للتحالف دمرت قاذفة في إجراء للدفاع عن النفس"، مؤكداً أنه "لا توجد إصابات جراء الهجوم الصاروخي الفاشل".

وكانت ميليشيا "حزب الله" العراقية علقت كل عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية بالمنطقة، في قرار يهدف لعدم "إحراج" الحكومة العراقية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين عراقيين قولهما، إن خمسة صواريخ على الأقل أطلقت من بلدة زمار العراقية باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا الأحد.