بعد حرب غزة.. معاداة المسلمين وصلت مستويات قياسية

أظهرت بيانات من مجموعة حقوقية أن التمييز والهجمات على المسلمين والفلسطينيين وصلت إلى مستوى قياسي مرتفع في الولايات المتحدة في 2023، مدفوعة بتزايد الرهاب من الإسلام والتحيز مع احتدام الحرب بين إسرائيل وغزة في أواخر ذلك العام، وفقا لوكالة "رويترز".

وبلغ إجمالي الشكاوى 8061 في 2023، بزيادة 56% عن العام السابق. وهذا أعلى عدد منذ أن بدأ مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، المعروف اختصارا باسم كير، تسجيلاته قبل نحو 30 عاما.

كراهية

وقال كير إن نحو 3600 من تلك الوقائع حدثت في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول.

وبالمثل، أبلغ مدافعون عن حقوق الإنسان عن ارتفاع عالمي في معدلات الرهاب من الإسلام والتحيز ضد الفلسطينيين ومعاداة السامية منذ اندلاع أحدث صراع في الشرق الأوسط.

وشملت الحوادث التي وقعت في الولايات المتحدة حادثة طعن في أكتوبر تشرين الأول أودت بحياة الطفل الأمريكي الفلسطيني وديع الفيومي البالغ من العمر ست سنوات في ولاية إيلينوي، وإطلاق نار في نوفمبر تشرين الثاني على ثلاثة طلاب من أصل فلسطيني في فيرمونت، وطعن رجل أمريكي من أصل فلسطيني في تكساس في فبراير شباط.

وقال تقرير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، إن عام 2023 شهد "عودة ظهور كراهية المسلمين" بعد أول انخفاض سنوي مسجل على الإطلاق في الشكاوى في 2022.

وفي الأشهر التسعة الأولى من 2023، بلغ متوسط مثل هذه الحوادث نحو 500 شهريا، قبل أن تقفز إلى قرابة 1200 شهريا في الربع الأخير.