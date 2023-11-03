نصر الله: خياراتنا في لبنان مفتوحة وأمريكا مسؤولة عن حرب غزة

قال الأمين العام لميليشيا حزب الله في لبنان حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن خيارات الجبهة اللبنانية في الصراع الدائر في الشرق الأوسط حالياً مفتوحة على كل الاحتمالات.

وأكد أن حزب الله انخرط في الصراع منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر (اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى)، مؤكداً أن الولايات المتحدة مسؤولة عن حرب غزة وإسرائيل هي أداة تنفيذية للعدوان.

وشدد في كلمة متلفزة على أن أحد أكبر الأخطاء التي ترتكبها إسرائيل الآن في حربها ضد حماس في غزة هو السعي وراء أهداف لا تستطيع تحقيقها.

وأضاف نصر الله أن الجيش الإسرائيلي "لم يستطع أن يحقق إنجازا عسكريا واحدا" خلال شهر، مؤكدا أن إسرائيل لا يمكنها استعادة الرهائن إلا من خلال التفاوض.

وألقى نصر الله باللوم في الصراع وارتفاع عدد القتلى بين المدنيين الفلسطينيين على الولايات المتحدة الأمريكية، متحدياً أن تقوم هي أو أي دولة أخرى باستهداف إيران في المنطقة.

وأكد نصرالله في ختام كلمته أن الجبهة اللبنانية خففت الضغط على غزة، وأن النصر في النهاية سيكون للشعب الفلسطيني.