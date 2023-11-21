قمة "بريكس" تدعو إلى وقف فوري لحرب غزة
دعت مجموعة بريكس، في البيان الختامي للقمة الافتراضية الطارئة التي استضافتها جوهانسبرغ، إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية" في غزة.
وقالت في البيان: "أكدنا دعمنا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق وقف فوري للأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدة الإنسانية".
وشارك في الاجتماع، الذي ترأسته جنوب إفريقيا، قادة وممثلو كل من روسيا والصين والبرازيل والهند، إضافة إلى الدول المدعوة إلى الانضمام إلى "بريكس" ابتداء من العام المقبل، وهي الإمارات، والسعودية، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص، غالبيّتهم مدنيّون قضى معظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.
وتوعّدت الدولة العبريّة بـ"القضاء" على حماس، وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف ردًا على الهجوم تسبّبت بمقتل أكثر من 13300 شخص في قطاع غزّة، غالبيّتهم مدنيّون، بينهم أكثر من 5500 طفل، وفق أرقام أصدرتها حكومة حماس.