الجيش السوداني يحقق في مقتل عنصرين من "القوة المشتركة"

قالت مصادر محلية سودانية، إن الجيش السوداني بدأ تحقيقاً مع جنود متهمين بتصفية عنصرين من "القوة المشتركة للحركات المسلحة" في الفاشر.

ونقل موقع "دارفور 24" المحلي عن مصدر عسكري قوله، إن "مجلس تحقيق مشترك تم تشكيله للتقصي في ملابسات مقتل عنصريْن يتبعان لجيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي بالفاشر ضمن القوات المشتركة".

وأوضح المصدر، أن "التحقيق يجري بالاشتراك بين الجيش والقوة المشتركة، على خلفية حادثة إقدام أفراد من الجيش، الثلاثاء الماضي، على قتل عنصريْن من القوة المشتركة، بعد ساعات من اعتقالهما تحت وقع التعذيب قبل أن يحرقوا جثتهما"، وفق قوله.

وأشار الموقع السوداني إلى أنّ "الحادثة وقعت عندما أطلق أحد الضحايا الرصاص أمام تجمهر للجنود وحينما هبّ زميله لفض الاشتباك وإنقاذه لحق به مقتولا، قبل أن يتم إشعال النار في الجثتين".

وأضاف نقلا عن مصدر من حركة تحرير السودان، أنّ "هذه الحادثة قد تكون بذرة تمرد وسط القوات المشتركة" وفق تعبيره.

وتابع المصدره قوله، إن قيادة الفرقة السادسة بالفاشر اعتقلت عددا من المتهمين عقب وصول أقارب الضحايا إلى موقع الحادثة.

وعززت القوة المشتركة من حضورها في الفاشر، منذ إعلان انخراطها في القتال إلى جانب الجيش السوداني.