رغم تهديدها لرفح.. لماذا تكثّف إسرائيل قصفها الجوي لوسط القطاع؟

يكثّف الجيش الإسرائيلي، هذه الأيام، قصفه الجوي لمناطق وسط وجنوب قطاع غزة، رغم تهديدات حكومة نتنياهو باجتياح بري لمدينة رفح، وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق هناك.

وأدى القصف الإسرائيلي المكثّف لوسط القطاع إلى تدمير عدد من المربعات السكنية، ومقتل وإصابة المئات من السكان والنازحين، ما أثار التساؤلات بشأن سبب تركيز الجيش الإسرائيلي على مناطق الوسط في المرحلة الراهنة.

وقبل أيام، صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح، وأكد مكتبه أن الجيش يستعدّ للمسائل العمليّاتية، ولإجلاء السكان المدنيين، فيما أكدت تقارير دولية أن مجلس الحرب الإسرائيلي صادق بدوره على العملية.