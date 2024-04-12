عبر معبر جديد.. إسرائيل تدخل مساعدات إلى شمال غزة للمرة الأولى براً
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، السماح للمرة الأولى، بإدخال عدد من شاحنات المساعدات المحملة بالمواد الغذائية براً إلى شمال قطاع غزة عن طريق المعبر الشمالي الذي أنشأته إسرائيل حديثاً.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: ".. تم للمرة الأولى، إدخال عدد من شاحنات المساعدات الأولى المحملة بالمواد الغذائية عن طريق المعبر الشمالي إلى قطاع غزة".
وأضاف أن ذلك يأتي ضمن جهود زيادة مسارات إدخال المساعدات إلى القطاع، والجزء الشمالي "تحديداً".
بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن فتح المعبر جاء إثر ضغوط أمريكية ودولية، بعد مكالمة متوترة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في وقت سابق، إن إسرائيل ستفتح معبرا بريا جديدا لإدخال شاحنات المساعدات إلى شمال غزة، إضافة لاستقبال سفن مساعدات لغزة عبر ميناء أسدود.
وتوقع غالانت أن يبلغ حجم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة 500 شاحنة يوميا، وهو ذات عدد الشاحنات الذي كان يدخل لغزة قبل الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
والمعبر الجديد الذي أقامته إسرائيل يقع قرب منطقة "زيكيم" إلى الشمال الغربي من قطاع غزة، ويبعد نحو 40 كيلومتراً عن ميناء "إسدود" الذي يتوقع أن يتم إدخال سفن مساعدات عبره للقطاع.
وتتولى لجان العشائر في مناطق شمال قطاع غزة مهمة توزيع المساعدات التي تدخل للمنطقة، حيث تغيب أجهزة حركة حماس الحكومية، في حين تتولى وكالة "أونروا" مهمة استلام شاحنات المساعدات في مخازنها.