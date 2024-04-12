عبر معبر جديد.. إسرائيل تدخل مساعدات إلى شمال غزة للمرة الأولى براً

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، السماح للمرة الأولى، بإدخال عدد من شاحنات المساعدات المحملة بالمواد الغذائية براً إلى شمال قطاع غزة عن طريق المعبر الشمالي الذي أنشأته إسرائيل حديثاً.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: ".. تم للمرة الأولى، إدخال عدد من شاحنات المساعدات الأولى المحملة بالمواد الغذائية عن طريق المعبر الشمالي إلى قطاع غزة".

وأضاف أن ذلك يأتي ضمن جهود زيادة مسارات إدخال المساعدات إلى القطاع، والجزء الشمالي "تحديداً".