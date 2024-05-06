حماس: مستمرون في المفاوضات رغم أوامر الإجلاء



أكدت حركة حماس، الاثنين، مواصلة المفاوضات بـ"إيجابية وقلب منفتح" رغم دعوة إسرائيل سكان المناطق الشرقية من رفح إلى إخلائها؛ ما يزيد المخاوف من حصول هجوم برّي.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع لوكالة فرانس برس: "قيادة الحركة في حالة تشاور داخلي وفصائلي بعد جولة المفاوضات الأخيرة في القاهرة".

وأضاف: "مستمرون بإيجابية في المفاوضات وبقلب منفتح للوصول لاتفاق كامل غير مجتزأ يقضي بوقف دائم لإطلاق النار وتحقيق مطالب شعبنا".

ودعا الجيش الإسرائيلي الاثنين سكان المناطق الشرقية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، الى إخلائها.