من هو نذير العرباوي رئيس الحكومة الجزائري الجديد؟

تسلم نذير العرباوي مهامه كرئيس جديد للحكومة الجزائرية بعد مسار دبلوماسي طويل، حيث يعتبر "مهندس" إقناع الدول العربية بترشيح الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2024-2025.

وجرت مساء السبت، مراسم تسليم وتسلم نذير العرباوي مهامه كوزير أول مع الوزير الأول السابق أيمن بن عبد الرحمن الذي شغل المنصب منذ 30 يونيو 2021.

وللعرباوي (74 عاما) خلفية قانونية ودبلوماسية واقتصادية كبيرة مكنته عبر مسار طويل من تقلد عدة مناصب حساسة في الدولة الجزائرية، آخرها عمله مديرا لديوان رئاسة الجمهورية منذ شهر مارس الماضي.

وبدأ مسيرته المهنية كمحام قبل أن يلتحق بوزارة الخارجية الجزائرية كدبلوماسي، وتولى منصب سفير لدى باكستان، ومديرا لشؤون المغرب العربي، ومديرا عاما للشؤون القانونية والقنصلية.

وجرى استدعاؤه في أكتوبر 2019 من منصبه كسفير في القاهرة وممثل دائم للجزائر لدى جامعة الدول العربية وتعيينه مستشارا لوزير الخارجية الجزائرية، حيث سبق له تولي منصب سفير ممثل دائم للجزائر في الأمم المتحدة عام 2021 قبل أن يتم تعيينه مؤخرا مديرا لديوان الرئاسة خلفا لعبد العزيز خلف.

وتمكّن العرباوي من الحصول على دعم الدول العربية لترشيح الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الفترة 2024-2025.