العراق.. توقيف محافظ الديوانية لتورطه في فساد إداري ومالي

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بـ"سحب يد" محافظ الديوانية، جنوب العراق، زهير علي الشعلان، إثر تورطه بفساد إداري ومالي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، أن "رئيس الوزراء أصدر أمرا بسحب يد محافظ الديوانية السيد زهير علي الشعلان، وذلك لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة".