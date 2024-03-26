غالانت من البيت الأبيض: نتائج حرب غزة ستؤثر على إسرائيل والمنطقة لعقود

وأوضح البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث الخطوات المطلوبة لمواصلة القضاء على حركة حماس، وتفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية، وجهود إعادة المختطفين".

وأكد غالانت لمستشار الأمن القومي أن "الطريقة التي تنتهي بها الحرب في غزة ستؤثر على دولة إسرائيل والمنطقة بأكملها لعقود قادمة، وستنقل رسالة واضحة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال غالانت، في مقطع مصور بثه من واشنطن: "ليس لدينا أي حق أخلاقي في وقف الحرب في غزة إلى أن نعيد جميع المختطفين إلى منازلهم".