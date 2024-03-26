غالانت من البيت الأبيض: نتائج حرب غزة ستؤثر على إسرائيل والمنطقة لعقود
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن نتائج الحرب التي تشنّها تل أبيب على قطاع غزة ستؤثر على إسرائيل والمنطقة لعقود قادمة.
جاء ذلك خلال لقائه في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حيثُ اجتمعا في البيت الأبيض على انفراد لنحو ساعة ونصف الساعة، بحسب ما أورد المكتب الإعلامي لغالانت، في بيان نقلته وكالة "الأناضول".
وأوضح البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث الخطوات المطلوبة لمواصلة القضاء على حركة حماس، وتفكيك قدراتها العسكرية والسلطوية، وجهود إعادة المختطفين".
وأكد غالانت لمستشار الأمن القومي أن "الطريقة التي تنتهي بها الحرب في غزة ستؤثر على دولة إسرائيل والمنطقة بأكملها لعقود قادمة، وستنقل رسالة واضحة".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال غالانت، في مقطع مصور بثه من واشنطن: "ليس لدينا أي حق أخلاقي في وقف الحرب في غزة إلى أن نعيد جميع المختطفين إلى منازلهم".
وجاءت كلمة غالانت بعد وقت قصير من تبنّي مجلس الأمن الدولي قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المُبارك، من دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لإحباط القرار، كما سبق وفعلت 3 مرات.
وخلّف الموقف الأمريكي الجديد موجة من الغضب في إسرائيل؛ فقد ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد بلاده إلى واشنطن، بعد أن أحجمت الأخيرة عن استخدام حق النقض ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن.