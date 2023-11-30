هل تنجح مساعي بكين بشأن تسوية القضية الفلسطينية؟

دعت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إلى وضع جدول زمني وخريطة طريق واقعيين لحل الدولتين من أجل تحقيق تسوية "شاملة وعادلة ودائمة" للقضية الفلسطينية. كما جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ تأكيد دعم بكين لمسعى الفلسطينيين في إقامة دولتهم.

ونشرت وزارة الخارجية الصينية موقف بكين بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ورقة بمناسبة تولي الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولفتت الورقة إلى أنه يتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا تكثيف وساطته الدبلوماسية، وإعادة إطلاق حل الدولتين، وعقد مؤتمر سلام دولي "أكثر موثوقية وفاعلية" في أقرب وقت ممكن.

كما حثت المجلس على الاستجابة للنداء العام من المجتمع الدولي بشأن "وقف شامل لإطلاق النار" لإنهاء القتال.