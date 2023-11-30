هل تنجح مساعي بكين بشأن تسوية القضية الفلسطينية؟
دعت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس إلى وضع جدول زمني وخريطة طريق واقعيين لحل الدولتين من أجل تحقيق تسوية "شاملة وعادلة ودائمة" للقضية الفلسطينية. كما جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ تأكيد دعم بكين لمسعى الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
ونشرت وزارة الخارجية الصينية موقف بكين بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ورقة بمناسبة تولي الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
ولفتت الورقة إلى أنه يتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا تكثيف وساطته الدبلوماسية، وإعادة إطلاق حل الدولتين، وعقد مؤتمر سلام دولي "أكثر موثوقية وفاعلية" في أقرب وقت ممكن.
كما حثت المجلس على الاستجابة للنداء العام من المجتمع الدولي بشأن "وقف شامل لإطلاق النار" لإنهاء القتال.
في المقابل نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الرئيس الصيني القول في رسالة إلى مؤتمر لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن "جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في التأخير في تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة".
وقال شي "إن الدروس المريرة من دورة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تُظهر بشكل كامل أنه من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك فقط يمكن تحقيق الأمن المستدام".
ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وبذل الجهود من أجل وقف القتال وحماية المدنيين ووضع حد للكارثة الإنسانية.