تقرير: الاستخبارات الأمريكية ساعدت باغتيال الرجل الثالث في حماس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، مساء الخميس، إن عمليات تنصت أجرتها أجهزة استخبارات أمريكية أسهمت في الوصول إلى الرجل الثالث في حركة حماس، مروان عيسى، واغتياله، في قصف جوي على مخيم "النصيرات" وسط قطاع غزة، الأسبوع الماضي.

واتهمت إسرائيل عيسى بأنه يقف وراء التخطيط لهجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة، في الـ 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوالت التسريبات منذ نبأ استهدافه، دون أن تعلن إسرائيل، بشكل رسمي، أنها قتلته، وقالت إن لديها مؤشرات عديدة ولكنها تنتظر إعلانًا رسميًا من حماس.

واستندت الصحيفة العبرية إلى معلومات وردت على لسان 5 من كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، تحدثوا مع هيئة الإذاعة الوطنية الأمريكية (NBC)، الخميس، وأبلغوها بدور واشنطن.