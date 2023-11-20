إجلاء 200 شخص من غزة إلى تركيا

من المقرر أن يصل ما يقرب من 200 شخص تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى تركيا اليوم الاثنين، من بينهم عشرات سيتلقون الرعاية الطبية هناك، بحسب وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ومتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.

وذكر قوجة أن 61 مريضا يصحبهم 49 من أقاربهم وصلوا إلى أنقرة بعد ظهر اليوم، بعد مغادرتهم قطاع غزة إلى مصر أمس.

وأظهرت لقطات مصورة استقبال الوزير للقادمين في مطار إيسنبوغا بأنقرة، قبل نقلهم إلى المستشفى في سيارات الإسعاف.

ووصل أول 27 مريضا إلى أنقرة الخميس، ومعظم المرضى كانوا يعالجون في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الذي أغلق أبوابه بعد الهجمات الإسرائيلية.

وقال قوجة، اليوم، إن 150 من سكان غزة تم نقلهم إجمالا إلى تركيا، ومعظمهم من مرضى السرطان. وأضاف أن ثمانية من بين 61 مريضا وصلوا اليوم في "حالة أكثر خطورة قليلا".

وذكر أونجو كتشالي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مجموعة من 87 من الأتراك والقبارصة الأتراك وأقاربهم وصلوا، بشكل منفصل، إلى مصر من قطاع غزة أمس الأحد، ومن المقرر أن يسافروا جوا إلى إسطنبول مساء اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية هاكان فيدان أمام البرلمان إن تركيا لا تزال تعمل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لإخراج 983 من مواطنيها وأقاربهم من غزة.

وقالت تركيا إنها تريد إنشاء مستشفى ميداني على جانب غزة من معبر رفح الحدودي.