رفض فلسطيني لقرار إسرائيلي يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية "مدان ومرفوض".

واعتبر أن القرار "مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار ( 2334)، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال أبو ردينة، ردا على المصادقة على هذا القانون، اليوم الثلاثاء، إن "الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على إفشال الجهود الدولية المبذولة لمنع التصعيد ووقف التوتر.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على وقف سياساتها الأحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.