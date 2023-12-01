"وُلدتُ من جديد".. الرهائن التايلانديون في أحضان العائلة والوطن

لم يصدق المزارع التايلاندي ناثابورن أونكاو أنه تحرّر من الاحتجاز، إذ كان من الرهائن التايلانديين المفرج عنهم ضمن اتفاق هدنة بين حركة حماس وإسرائيل. يقول إنه "وُلد من جديد" بعد أن "مات".

وأضاف وهو يتوشح راية بألوان العلمين التايلاندي والإسرائيلي: "افتقدت الوطن كثيرا.. هذا شيء لا تتوقع أبدا أنه سيحدث لك".

وفي مطار شمال شرق تايلاند، غمر الأقارب ناثابورن، البالغ 26 عاما، بالعناق والزهور والأكاليل ترحيبا بعودته إلى أرض الوطن.

وناثابورن من بين 23 عاملا تايلانديا عادوا إلى منازلهم بعد أن أفرجت عنهم حماس خلال الهدنة الأولى في حرب غزة.

ويسرد بعض تفاصيل الاحتجاز، إذ قُدم إليه الطعام والمياه لكنه لم يتسن له الاستحمام، وأضاف: "تسنى لنا فقط غسل أسناننا".