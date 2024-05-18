"الدعم السريع": الجيش السوداني وحلفاؤه يتخذان المدنيين دروعا بشرية

أكدت قوات الدعم السريع، أمس الجمعة، أن مواطني شمال دارفور، وسكان مدينة الفاشر خاصة، ليسوا هدفا في الصراع العسكري الدائر، متهمة الجيش السوداني وحلفاءه بتهديد المدنيين واستخدامهم دروعًا بشرية.

وقالت قوات الدعم السريع، في بيان عبر منصة "إكس"، إنه "لا عداء لها مع أي مواطن"، داعية الجميع لـ"عدم الالتفات إلى إشاعات يبثها الفلول وحركات الجيش السوداني بغرض التخويف وإثارة الهلع بين الناس".

ودعا البيان المواطنين في الفاشر إلى تفويت الفرصة على مخطط ما أسمتهم بـ"الإرهابيين"، والابتعاد عن مناطق الاشتباكات والمناطق المرشحة للاستهداف بواسطة الطيران، وعدم الاستجابة لدعوات الاستنفار والزج بهم في أتون الحرب.