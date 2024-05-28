مقتل 21 نازحا في قصف إسرائيلي جديد على رفح
قُتل 21 شخصا في حصيلة أولية، وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء؛ إثر قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة.
وقالت وزارة الصحة في غزة إن القصف الذي استهدف منطقة مواصي رفح هو الثالث من نوعه في أقل من يومين.
ووصفت لجنة طوارئ محافظة رفح في بيان ما جرى بأنه "جريمة حرب وإبادة جماعية جديدة" بحق الفلسطينيين.
ودعت اللجنة الدول والمؤسسات الدولية والأممية إلى وقف حرب الإبادة الجماعية فورًا في قطاع غزة وحماية المدنيين والنازحين من "المحرقة".
وقتل 45 فلسطينيا معظمهم نساء وأطفال إثر قصف إسرائيلي على مخيم للنازحين بمدينة رفح جنوب غزة، الأحد الماضي؛ ما أثار إدانات دولية واسعة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.