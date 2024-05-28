مقتل 21 نازحا في قصف إسرائيلي جديد على رفح

قُتل 21 شخصا في حصيلة أولية، وأصيب العشرات، اليوم الثلاثاء؛ إثر قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في منطقة مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن القصف الذي استهدف منطقة مواصي رفح هو الثالث من نوعه في أقل من يومين.

ووصفت لجنة طوارئ محافظة رفح في بيان ما جرى بأنه "جريمة حرب وإبادة جماعية جديدة" بحق الفلسطينيين.