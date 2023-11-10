إسرائيل: فرار أكثر من 100 ألف من شمال غزة خلال يومين

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، اليوم الجمعة، إن أكثر من 100 ألف من سكان قطاع غزة فروا جنوبا خلال اليومين الماضيين، مع قيام القوات الإسرائيلية بعمليات "في عمق مدينة غزة".

وجدد هاجاري، في مؤتمر صحفي متلفز، الحديث عن جهود تجري لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الجهود تستغرق وقتاً.

وأوضح: "إننا نعمل طوال الوقت ونأخذ زمام المبادرة بشأن مجموعة من الجهود لإعادة الرهائن. هذه الجهود معقدة وليست هي النهاية. إنها تستغرق وقتاً وستستغرق وقتاً".