"الغارديان": بلينكن يغادر الشرق الأوسط دون إحراز أي تقدم بشأن غزة

وأشارت إلى أنه خلال زيارة بلينكن، انخفض عدد شاحنات المساعدات التي تعبر إلى غزة من مصر بشكل ملحوظ، حيث بلغ عددها حوالي 30 شاحنة فقط مقارنة بـ 100 شاحنة سابقة.

واتهمت الولايات المتحدة حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق السماح للمدنيين المصابين بالعبور إلى مصر، مع الاحتفاظ بجزء كبير من المواقع لمقاتليها.

وأعرب بلينكن عن قلقه إزاء معاناة الفلسطينيين، وسلط الضوء على الجهود المستمرة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في غزة وتقديم المساعدة الإنسانية، مشيرًا إلى إمكانية توسيع المساعدات والسماح لمزيد من الناس بمغادرة غزة، وفق الصحيفة.

ولفتت "الغارديان" إلى أنه بينما حاول بلينكن إطلاق نبرة متفائلة، اندلعت التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية، مع تبادل إطلاق نار كثيف بين إسرائيل وحزب الله.

بدورهم، يعتقد دبلوماسيون من دول الشرق الأوسط، المتحالفة مع الولايات المتحدة، أن بلينكن لديه النفوذ للتأثير على تصرفات إسرائيل، ربما من خلال الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار أو حجب التمويل الأمريكي، على حد قول الصحيفة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة كانت مترددة في القيام بذلك، وهو ما يراه البعض أنه يرجع إلى الاعتقاد بأن إزالة حماس عسكريًا هو هدف ممكن، أو إعطاء الأولوية للحفاظ على الوحدة العامة مع إسرائيل على إنقاذ حياة المدنيين في غزة.

واختتمت محادثات بلينكن غير المثمرة في أنقرة جولته، التي شملت أيضًا توقفًا في عمان ورام الله وبغداد.

وسحبت تركيا سفيرها من إسرائيل ردًا على الأحداث الأخيرة، وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن خيبة أمله في نتنياهو، الذي أعلن أنه شخص لم يعد بإمكانهم التحدث إليه، وفق "الغارديان".