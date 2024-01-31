نقص العمالة يهدّد مطاعم كبرى في إسرائيل بالإغلاق

ألقت أزمة نقص العمالة في إسرائيل بظلالها على أصحاب المطاعم، الذين أوشكوا على الإغلاق، وفق ما يظهر من استغاثات عديدة وصلت إلى وسائل الإعلام العبرية، منها ما يتعلق بنقص حاد في عمال النظافة.

موقع "واللا" الإخباري العبري وضع يديه على أزمتين على صلة بملف نقص العمالة، الناجم عن الحملة العسكرية على قطاع غزة.

وذكر أن لجنة خاصة منوطًا بها التعامل مع أزمة العمال الأجانب، برئاسة عضو الكنيست إلياهو ريڨيڨو (الليكود)، انعقدت، أمس الثلاثاء، للتباحث في الموقف المتردي، ومناقشة ملف استقدام العمال من الخارج.

وضع مأساوي

وخلال الاجتماع اشتكى ممثلو أرباب المطاعم الإسرائيلية من أنهم سيغلقون أعمالهم إذا لم يحصلوا على موافقة الحكومة لإصدار تصاريح عمل؛ ما ينعكس على الاقتصاد الإسرائيلي برمته.

روتي برودو، وهي شخصية إسرائيلية شهيرة ظهرت كثيرًا في لجان التحكيم الخاصة بمسابقات الطهي، كما إنها سيدة أعمال ومالكة سلسلة مطاعم (R2M)، اشتكت للموقع، وحذّرت من وضع مأساوي قد يُنهي مسيرتها المهنية.

ونقَل عنها "واللا"، أنها تعمل في المجال منذ 30 عامًا، وكانت طوال عملها تضطر لمواجهة النقص في الأيدي العاملة، إلا أن الفترة الحالية مختلفة، وسيعني النقص هذه المرة غلق سلسلة المطاعم الشهيرة، داعية الحكومة للتدخل، وقالت: "على الدولة فتح باب الهجرة أمام العمال الأجانب في قطاع المطاعم".