اقتحامات واسعة وعمليات مداهمة لبلدات ومدن في الضفة الغربية (فيديو)‎

اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس مدنا وقرى في الضفة الغربية أصيب على إثرها عدد من الفلسطينيين، حيث داهمت منازل عديدة واعتقلت قرابة 20 مواطنًا وحولتهم إلى مراكز التحقيق.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت بأربع آليات عسكرية بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين وداهمت عددا من المنازل واعتقلت 6 مواطنين واقتادتهم إلى مراكز تحقيق الجلمة داخل إسرائيل.