جدعون ساعر يستقيل من حكومة الطوارئ الإسرائيلية

أعلن الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، جدعون ساعر، اليوم الإثنين، استقالته من منصبه.

وقال ساعر في منشور على منصة إكس، "وقعت على الاستقالة، ولا أستطيع تحمل المسؤولية طالما لدي أي تأثير ولم نأت إلى الحكومة إلى تدفئة الكراسي".

وانضم ساعر إلى حكومة الطوارئ مع عدد من أعضاء المعارضة الآخرين بعد هجوم حماس.

وقبل أيام هدد ساعر بالاستقالة في حال عدم رضوخ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لطلبه بأن يصبح عضوا في مجلس الحرب.

وتأتي استقالة ساعر، عقب تبني مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، هو الأول من نوعه بعد 5 أشهر من الحرب.

ومر القرار بعدما امتنعت أمريكا عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالحه.

والقرار "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي الى وقف دائم لإطلاق النار".

ويطالب كذلك بالإفراج بشكل فوري وغير مشروط عن جميع الرهائن المحتجزين في القطاع.

وأشار مجلس الأمن إلى حاجة ملحة لزيادة المساعدات إلى غزة وطالب بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.