الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر

أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، عن استهداف قواتها البحرية، صباح اليوم الأحد، سفينتين إسرائيليتين قبالة باب المندب في البحر الأحمر، واحدة عبر إطلاق صاروخ بحري والأخرى من خلال طائرة مسيرة.

وقالت في بيان لها، عبر ناطقها العسكري يحيى أبو سريع، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعون الله تعالى صباحَ يومِنا هذا عمليةَ استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ في بابِ المندب".