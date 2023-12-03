الحوثيون يعلنون استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر
أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، عن استهداف قواتها البحرية، صباح اليوم الأحد، سفينتين إسرائيليتين قبالة باب المندب في البحر الأحمر، واحدة عبر إطلاق صاروخ بحري والأخرى من خلال طائرة مسيرة.
وقالت في بيان لها، عبر ناطقها العسكري يحيى أبو سريع، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعون الله تعالى صباحَ يومِنا هذا عمليةَ استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ في بابِ المندب".
وأضاف أن السفينتين "هما سفينة (يونِتي إكسبلورر) وسفينة (نمبر ناين)، حيثُ تم استهدافُ السفينةِ الأولى بصاروخِ بحري والسفينةِ الثانيةِ بطائرةٍ مسيرةٍ بحرية"، مبينًا أن "عمليةُ الاستهدافِ جاءت بعدَ رفضِ السفينتينِ الرسائلَ التحذيريةَ من القواتِ البحريةِ اليمنيةِ".
ونوه البيان إلى أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ -التابعة للحوثيين-، مستمرةٌ في منعِ السفنِ الإسرائيليةِ من الملاحةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقفَ العُدوانُ الإسرائيليُّ على إخوانِنا الصامدين في قطاعِ غزة".
وجدد البيان تحذيراته، "لكافةِ السُّفُنِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بإسرائيليين بِأنَّها سوفَ تصبحُ هدفاً مشروعاً في حالِ مخالفتِها لما جاءَ في هذا البيانِ والبياناتِ السابقةِ الصادرةِ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية".
فيما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قولها اليوم الأحد إنها على علم بتقارير عن هجمات على سفينة حربية أمريكية وسفن تجارية في البحر الأحمر.
ونقل التقرير عن البنتاغون قوله "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية كارني وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".
وكانت ميليشيات الحوثي، قد أعلنت مساء الخميس، "عن استئناف عملياتها العسكرية ضد إسرائيل في حال عاودت عدوانها على قطاع غزة"، وذلك وفق بيان رسمي أصدرته قبيل ساعات من انقضاء فترة الهدنة التي استمرت طيلة الأسبوع الماضي، وانتهت صبيحة يوم الجمعة.