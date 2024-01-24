موعد الحكم بالدعوى المقامة ضد إسرائيل
صرح سفير فلسطين لدى بودابست، فادي الحسيني، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل سيصدر خلال أسبوع، ويرسل إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذه.
وقال السفير، اليوم الأربعاء: "على حد علمي فإن الحكم في المحاكمة سيصدر قريبا خلال أسبوع، وتأمل فلسطين أن يكون القرار في صالحها".
وأشار الدبلوماسي إلى أن الحكم "سيتم إرساله إلى مجلس الأمن لتنفيذه"، مضيفًا أنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض(الفيتو) ضد تنفيذ قرار المحكمة.
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ودعت جنوب أفريقيا المحكمة إلى إصدار أمر لإسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، وضمان حصول سكانها على الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية وعدم إعاقة وصول البعثات الدولية إلى غزة.
كما طالب الجانب الجنوب أفريقي من المحكمة إلزام إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع وتعقيد المحاكمة.
وحاولت إسرائيل بدورها تقديم الأدلة التي تدفع المحكمة إلى رفض طلب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات ضد الجانب الإسرائيلي، بما في ذلك إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة.