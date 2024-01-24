موعد الحكم بالدعوى المقامة ضد إسرائيل

صرح سفير فلسطين لدى بودابست، فادي الحسيني، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن حكم محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل سيصدر خلال أسبوع، ويرسل إلى مجلس الأمن الدولي لتنفيذه.

وقال السفير، اليوم الأربعاء: "على حد علمي فإن الحكم في المحاكمة سيصدر قريبا خلال أسبوع، وتأمل فلسطين أن يكون القرار في صالحها".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الحكم "سيتم إرساله إلى مجلس الأمن لتنفيذه"، مضيفًا أنه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض(الفيتو) ضد تنفيذ قرار المحكمة.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي يومي 11 و12 كانون الثاني/يناير جلسات استماع بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.