ليبيا.. الغموض يلف الانتخابات الرئاسية وسط حراك البعثة الأممية

ورغم الضبابية التي تسود المشهد في ليبيا تسعى خوري إلى تحريك المياه الراكدة حيث تجري سلسلة من المشاورات كان آخرها لقاء ممثلين عن الكتل السياسية والأحزاب، مساء الإثنين.

حديث سابق لأوانه

وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر في ليبيا، فتح الله بشير السعداوي، إن: "الحديث عن الانتخابات الرئاسية سابق لأوانه؛ فمن العبث الحديث عنها دون اتخاذ خطوات مهمة، لكن الشيء الإيجابي أن بعثة الأمم المتحدة جادة بالنظر إلى سعي الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية، ليس حبا في الشعب الليبي ولكن جراء التدخل الأجنبي وتوغل القوات الروسية في ليبيا وأفريقيا".

وأوضح السعداوي لـ "إرم نيوز" أن: "بالأمس التقينا بستيفاني خوري وأشارت إلى أن لديها إحاطة في منتصف الشهر المقبل أمام مجلس الأمن الدولي وبعد الإحاطة ستقوم بحوار شامل يمثل كافة الأطراف الليبية وحتى طلبت منا تصورا لهذا الحوار حتى يكون ناجحاً".

وأضاف: "هنا أعتقد أن المجتمع الدولي جاد لإيجاد حل خاصة بعد التدخل العسكري الموجود شرقا أو غربا، هناك نقطة أخرى إيجابية هي أن خوري باعتبارها أمريكية سيكون لها دور كبير في حل الأزمة، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك سفير أمريكي جديد فوق العادة هذه المرة إلى ليبيا، وهذا كله يعطي إشارات مفادها بأن واشنطن ولندن سيكون لهما دور كبير في الأزمة الليبية".

وأنهى السعداوي حديثه بالقول إن: "الحوار سيكون أولى الخطوات التي ستقوم بها خوري والسفير الأمريكي الجديد ثم العمل على تشكيل حكومة موحدة، وبعد ذلك يمكن الحديث عن انتخابات سواء تشريعية أو متزامنة، والحوار الذي سيكون بين الليبيين سيكون في شهر يوليو/تموز ولن يكون مطولا هذه المرة مثل الصخيرات أو جنيف – تونس".

مسار ضبابي

أما المحلل السياسي حسام القماطي، فرأى أن "المسار الانتخابي والانتخابات الرئاسية غير واضحة، ولا يوجد مشروع حقيقي قابل للتنفيذ سواء من لقاءات مجلس الدولة والبرلمان أو من البعثة الأممية".