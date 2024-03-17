نتنياهو يعاتب حلفاء إسرائيل : "ذاكرتكم ضعيفة"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن حلفاء إسرائيل "ذاكرتهم ضعيفة" فيما يتعلق بهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مضيفًا أن إسرائيل ستواصل هجومها على قطاع غزة رغم الضغوط الدولية المتزايدة.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع للحكومة: "إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم ضعيفة إلى هذا الحد؟ بهذه السرعة نسيتم يوم السابع من أكتوبر، أسوأ مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟"، بحسب "رويترز".

وأضاف "بهذه السرعة أنتم مستعدون لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟".