مصادر: ضغوط دولية على لبنان لإبعاد "حزب الله" عن حدود إسرائيل

قالت مصادر سياسية إن ضغوطا دولية تقودها الولايات المتحدة وفرنسا على لبنان؛ لإبعاد عناصر ميليشيا حزب الله عن الحدود حتى شمال نهر الليطاني.

وذكرت المصادر، لـ"إرم نيوز"، أن وفوداً سياسية وأمنية فرنسية تجري زيارات مكوكية بين بيروت وتل أبيب؛ بهدف التوصل إلى تسوية بين الدولتين على قاعدة القرار الدولي 1701، وخصوصاً المادة الثامنة التي تنص على تحييد المنطقة الممتدة من الحدود اللبنانية وحتى شمال نهر الليطاني بجعلها منزوعة السلاح.

ويعني ذلك خروج عناصر "حزب الله" كتنظيم مسلح والفصائل الفلسطينية، التي تشارك في العمليات العسكرية الجارية ضد إسرائيل في جنوب لبنان، وهو ما اعتبرته المصادر أمراً "يصعب تنفيذه"، في ظل أن مقاتلي الميليشيا معظمهم ينحدرون من بلدات جنوبية قريبة من الحدود.