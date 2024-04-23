بينهم أطفال.. 16 قتيلًا إثر انقلاب قارب قبالة جيبوتي

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إنّ 16 شخصًا لقوا حتفهم وفقد 28 آخرون بعد انقلاب قارب يحمل 77 مهاجرًا قبالة ساحل جيبوتي في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوعين.

وذكرت المنظمة في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن من بين ركاب القارب أطفال، مضيفة أن مكتبها في جيبوتي يساعد في جهود الإنقاذ.

وقبل أسبوعين، لقي ما لا يقل عن 38 شخصًا، بينهم أطفال، حتفهم في غرق سفينة أخرى قبالة ساحل جيبوتي، بحسب ما جاء عبر وكالة "رويترز".