نتنياهو يبدي رفضه تصريحات بايدن بشأن "الدولة الفلسطينية"

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "خلال محادثته مع الرئيس بايدن، أكد رئيس الوزراء نتنياهو مجددًا على سياسته التي تنص على أنه بعد تدمير حماس يجب أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية على غزة لضمان أنها لن تشكل تهديدًا بعد الآن على إسرائيل، وهو ما يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطينية".

وقال البيت الأبيض، إن مكالمة بايدن مع نتنياهو كانت الأولى منذ شهر تقريبًا، وردًا على سؤال عما إذا كان حل الدولتين "مستحيلاً" أثناء وجود نتنياهو في منصبه، قال بايدن: "لا، ليس مستحيلاً".

وأضاف بايدن أن نتنياهو لا يعارض جميع الحلول القائمة على وجود دولتين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الحلول الممكنة.

ولم يصل نتنياهو إلى حد الرفض الصريح والقاطع لإقامة دولة فلسطينية، لكنه قال، يوم الخميس: "أي ترتيب في المستقبل المنظور، سواء باتفاق أو دون اتفاق، يجب أن تكون لإسرائيل فيه سيطرة أمنية على كامل الأراضي غرب نهر الأردن، وهو شرط أساس، ويتعارض مع مبدأ السيادة، ولكن ماذا بوسعنا أن نفعل؟".