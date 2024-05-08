هل تنجح المخططات الإسرائيلية بشأن إدارة معبر رفح؟

كشف تقرير عبري، عن مخططات إسرائيلية بشأن آلية عمل معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، الذي سيطر عليه الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية مباغتة، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مصير المعبر.

ومعبر رفح، هو المنفذ الوحيد الذي يربط القطاع بالعالم الخارجي عبر مصر، فيما يسيطر على إدارته من الجانب الفلسطيني منذ عام 2007 موظفون تابعون لحركة حماس، ولا يوجد أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارته.

شركة أمنية

وقال تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، إن "إسرائيل والولايات المتحدة تعتزمان نقل المسؤوليات عن إدارة معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر لشركة أمريكية خاصة، بعد أن ينهي الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية المستهدفة في المنطقة".

وأوضح التقرير، أن "الجيش الإسرائيلي تعهد بعدم تدمير البنية التحتية بالمعبر والمناطق المتاخمة لكي يسهل عمل الشركة الأمريكية"، مبينًا أن "إسرائيل تعهدت للأمريكيين بأن تركز العمليات العسكرية بمدينة رفح على منطقة المعبر فقط".

وبيّن أن "الشركة التي ستتسلم إدارة المعبر، لديها خبرات بهذا المجال، وتجارب في العمل بمناطق القتال"، فيما أشارت تقارير أخرى إلى "توجه إسرائيلي لدمج عناصر فلسطينية لا تنتمي لحماس في عمليات إدارة المعبر".

وفي السياق، نقلت تقارير إعلامية عن مصدر مصري قوله، إن "مصر لن تتولى أي مسؤوليات أمنية من أي نوع داخل غزة"، وذلك ردًّا على ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مسؤوليات أمنية ستتولاها مصر داخل القطاع الفلسطيني.