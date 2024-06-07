إسرائيل تدرس إدراج بنى تحتية لبنانية ضمن أهدافها العسكرية

كشفت محطة تلفزة إسرائيلية النقاب عن سلسلة من النقاشات الإستراتيجية بشأن جدوى إدراج البنى التحتية للدولة اللبنانية ضمن بنك أهداف الحرب المحتملة ضد ميليشيا "حزب الله".

وهناك وجهة نظر بتلك المؤسسة ترى أنه يتعين تدمير البنى التحتية الوطنية للدولة خلال الحرب المقبلة، حال اندلعت، ووضعها ضمن بنك الأهداف.

وخلال موجة التصعيد الحالية هدّد وزراء بالحكومة الإسرائيلية، ومنهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بحرق لبنان، ردًا على الحرائق التي ضربت الجليل الأعلى والجولان.

ولم يغب التهديد بـ"إعادة لبنان إلى العصر الحجري" عن لغة الخطاب الإسرائيلية، سواء في الوقت الراهن أو في الماضي.