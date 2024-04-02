ما أبرز الغارات التي نفذتها إسرائيل في سوريا؟

شنَّت إسرائيل المئات من الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيس أهدافًا إيرانيّة، ومواقع لميليشيات مقربة من طهران ومستودعات أسلحة.

ورغم أن إسرائيل لا تعلن عادة مسؤوليتها عن هذه الضربات، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن بلاده لن تسمح لإيران بالتمركز عسكريًّا في سوريا.

وتقصف إسرائيل منذ سنوات مواقع ومستودعات إيرانية، لكنها غيرت إستراتيجيتها بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبرالماضي، إذ بدأت باستهداف شخصيات رفيعة المستوى في الحرس الثوري الإيراني، وهو ما دفع طهران إلى سحب ضباطها ومستشاريها من سوريا.

في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، شنَّت إسرائيل 30 غارة جوية في سوريا، كان آخرها أمس الإثنين، على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وأسفرت عن مقتل القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي.