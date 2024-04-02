ما أبرز الغارات التي نفذتها إسرائيل في سوريا؟
شنَّت إسرائيل المئات من الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيس أهدافًا إيرانيّة، ومواقع لميليشيات مقربة من طهران ومستودعات أسلحة.
ورغم أن إسرائيل لا تعلن عادة مسؤوليتها عن هذه الضربات، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن بلاده لن تسمح لإيران بالتمركز عسكريًّا في سوريا.
وتقصف إسرائيل منذ سنوات مواقع ومستودعات إيرانية، لكنها غيرت إستراتيجيتها بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبرالماضي، إذ بدأت باستهداف شخصيات رفيعة المستوى في الحرس الثوري الإيراني، وهو ما دفع طهران إلى سحب ضباطها ومستشاريها من سوريا.
في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، شنَّت إسرائيل 30 غارة جوية في سوريا، كان آخرها أمس الإثنين، على مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وأسفرت عن مقتل القيادي في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي.
وتسببت الضربات الإسرائيلية منذ بدء العام، بمقتل 5 مستشارين إيرانيين على رأسهم سعيد علي دادي، إضافة لشخصيات إيرانية أخرى، وعناصر من ميليشيا حزب الله اللبنانية.
وفي العام الماضي، سبب المستشار البارز في الحرس الثوري رضي الموسوي صدمة لإيران، بعد أن اغتالته إسرائيل في واحدة من 40 غارة جوية شنتها على سوريا في 2023.
كما قتلت إسرائيل القيادي في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الفلسطينية، علي رمزي الأسود بإطلاق الرصاص عليه في ريف دمشق، حيث اتهمت "سرايا القدس" المخابرات الإسرائيلية باغتياله.
وفي 2022، نفذت إسرائيل 28 غارة جوية على سوريا، طالت مستودعات أسلحة، وشحنة مسيّرات إيرانية، ومواقع في حماة وطرطوس، وأخرى في دمشق ومطارها، ما أدى إلى سقوط قتلى من الجيش السوري، وفقا لسكاي نيوز.
وبلغ عدد الغارات الجوية الإسرائيلية في سوريا عام 2021 (28) أيضًا، وكان معظمها على مواقع ميليشيات إيرانية وأخرى للجيش السوري ومستودعات أسلحة في ريف دمشق وجنوبها.