طفل فلسطيني محرر يروي لـ"إرم نيوز" معاناته منذ "طوفان الأقصى"

روى الأسير المُفرج عنه الطفل مصطفى شحادة، تفاصيل المعاناة التي عايشها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، خاصة بعد الهجوم الواسع الذي نفذته حماس على مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الأسير الذي يقيم في مخيم قلنديا جنوب رام الله لـ "إرم نيوز" والذي أفرج عنه في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، خلال الهدنة الإنسانية التي سبقت المرحلة الثانية من الحرب في غزة، إن "الكثير من الأشياء تغيرت منذ العملية في السابع من أكتوبر".