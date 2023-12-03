هل تشهد خانيونس وضعًا إنسانيًا لم يعرفه العالم من قبل؟

طريق الحسم

وقال رئيس شعبة العمليات الأسبق بالجيش الإسرائيلي، يسرائيل زيف لصحيفة "معاريف" اليوم الأحد، إن لديه "وصْفَة" لو فهمتها القيادة الإسرائيلية ستكون قادرة على تنفيذ عمليات عسكرية صحيحة ستجبر حماس على إلقاء سلاحها.

وأضاف "لو أدركت حماس أن إسرائيل دفعت بكامل قوتها، سنكون وقتها أمام فرصة اللحظة الأخيرة"، كما وصفها.

وفسَّر كل ذلك بأنه على قناعة بأن 99% من قرارات حماس تُتَّخذ وفق الضغط العسكري وليس وفق الضغط السياسي، مشيرًا إلى أن المعركة المقبلة أكثر تعقيدًا؛ لأنهم في إسرائيل يعلمون أن عنصر الوقت لن يدوم طويلًا، وأن كسر "جوزة" خانيونس أصعب من مدينة غزة شمالي القطاع بكثير.

وتابع أن إسرائيل تقف أمام ملف الأسرى الذين نُقلوا من شمال القطاع إلى جنوبه، إضافة إلى الضغط الأمريكي بشأن وقوع ضحايا من المدنيين، لافتًا إلى أنه لو أدركت إسرائيل هذا الوضع بالصورة الصحيحة سيمكنها تحقيق الحسم، بشرط أن يكون ذلك سريعًا للغاية، وقويًّا ودقيقًا في خانيونس.

وبيَّن أنه "لو ضَربت إسرائيل منظومة القيادة والسيطرة الخاصة بحماس سوف تحقق هذا الحسم بشكل محتمل"، مضيفًا: "أظن أن مقاتلي حماس سيضعون أسلحتهم لو نجحت العمليات في خانيونس".

ولفت إلى أن معركة خانيونس هي الأصعب من أي مكان في القطاع؛ لأنها مدينة مزدحمة للغاية وتتحصن فيها قيادة حماس وسيستغرق الأمر أسابيع طويلة، ولن تكون بالتأكيد عملية سريعة".

إسرائيل تحت ضغط

المحلل العسكرية بالصحيفة طال ليف بار، تطرّق بدوره إلى الحرب على جنوب قطاع غزة، وما قال إنها تحديات يواجهها الجيش الإسرائيلي، في ظل مؤشرات على نسف مفاوضات تبادل الأسرى وعودة طاقم الموساد من الدوحة بأوامر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.