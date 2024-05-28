غرق جزء من الرصيف الأمريكي العائم في غزة (فيديو)

جاء ذلك بعد أن جرفت الأمواج قبل أيام، جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل غزة إلى شاطئ البحر في أسدود.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الرصيف انفصل جزء منه بسبب الأمواج القوية، ووصلت البحرية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للمساعدة في ربط الجزء المنجرف وإعادته.

كما أعلن الجيش الأمريكي، السبت الماضي، أن أربع سفن تابعة له تدعم عمل الرصيف العائم لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، جنحت وسط الأمواج العاتية وأن جهود سحبها جارية.

وقالت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي (سنتكوم) في بيان، "لن يدخل أي أفراد أمريكيين إلى غزة، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وسيظل الرصيف يعمل بكامل طاقته".