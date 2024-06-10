تصويت مرتقب للكنيست على "تجنيد الحريديم"

من المنتظر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"تطبيق قانون الاستمرارية على قانون التجنيد" الذي روّج له الوزير المستقيل من حكومة الحرب، بيني غانتس. حسب قناة "آي 24 نيوز".

ويقول مسؤولون سياسيون كبار، إن هناك علامة استفهام معلقة حول تصويت بعض أعضاء الليكود الذين تحدثوا بالفعل ضد القانون، وأوضحوا أنهم سيجدون صعوبة في دعمه في شكله الحالي، بما في ذلك وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي لا يؤيد القانون.

وبعد يوم واحد من استقالة عضوي مجلس الحرب، بيني غانتس، وجادي أيزنكوت، قال غالانت إنه لن يؤيد القانون دون اتفاق واسع النطاق".