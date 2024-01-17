احتجاز الجثامين.. مأساة فلسطينية أخرى "منسية" (صور)

تعيش مئات العائلات الفلسطينية وجع الانتظار منذ عقود، في ظل استمرار السلطات الإسرائيلية باحتجاز جثامين أقاربها بعد أن قتلهم الجيش، إذ تنتهج إسرائيل سياسة احتجاز الجثامين، وهي السياسة التي استخدمتها في غزة خلال الحرب الدائرة في القطاع.

وبدأت فصول قضية احتجاز جثامين الفلسطينيين والعرب منذ تاريخ النكسة، العام 1967، والذي شهد احتجاز الجيش الإسرائيلي جثامين 256 قتيلًا في مقابر سرية، يحمل فيها كل قتيل رقمًا بديلًا عن اسمه، فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام".

ووصل عدد الجثامين المحتجزة، على مرّ العقود، في مقابر الأرقام أو ثلاجات الموتى إلى قرابة 475 جثمانًا، في حين تغيب الإحصائيات حول أعداد الجثامين المحتجزة للضحايا من قطاع غزة.