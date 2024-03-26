إسرائيل تتهم إيران بتهريب أسلحة متطورة للضفة الغربية

وأشار إلى أن تلك العناصر عملت خلال الشهور الأخيرة على تهريب كميات ضخمة من الأسلحة المتطورة الإيرانية إلى الضفة؛ بغرض استخدامها لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وبيَّن الموقع أن تلك المحاولات كُشفت بواسطة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وجرى اعتقال عناصر فلسطينية متورطة، وتخضع للتحقيقات في الوقت الراهن.

من هو المشرف على تلك العمليات؟

ولفت الموقع إلى معلومات استخبارية حديثة حصل عليها "الشاباك" من خلال التحقيقات بشأن نشاطات منير المقدح، وهو قائد "كتائب شهداء الأقصى"، الجناح العسكري لحركة فتح، وعضو ما تسمى "قيادة ساحة لبنان".

وأردف الموقع أن المقدح، فلسطيني الأصل، يقيم في مخيم عين الحلوة في لبنان، ويعمل منذ سنوات لصالح ميليشيا "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني، وسعى لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية خلال هذه الأيام.

وتفيد المعلومات الاستخبارية التي جمعها "الشاباك" بأن المقدح "يجند عناصر فلسطينية داخل الضفة الغربية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، ويركز على عمليات تهريب أسلحة إيرانية متطورة، ويموّل خلايا هناك عبر مسارات متنوعة".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" عثرا على كميات كبيرة من الأسلحة المتطورة التي وصلت بالفعل للضفة، وهناك جهود كبيرة حاليًا لكشف المزيد، إضافة إلى محاولة العثور على الخلايا التي جندها المقدح.

الانخراط الإيراني في عمليات الضفة الغربية

ونشر الموقع قائمة بالأسلحة والمواد المتفجرة التي عثرت عليها قوات الأمن الإسرائيلية، وقال إن الجيش و"الشاباك" ينظران بعين القلق إلى الانخراط الإيراني في عمليات داخل الضفة ومحاولات تنفيذ هجمات داخل إسرائيل.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" أيضًا أن المضبوطات تشمل عشرات العبوات الناسفة، و13 صاروخا محمولا على الكتف، وقذائف "آر بي جي"، و25 كيلوغرامًا من المواد المتفجرة، إيرانية المنشأ.

كما عثر "الشاباك" والجيش الإسرائيلي على 5 ألغام كبيرة الحجم مضادة للدبابات، إيرانية الصنع، و50 مسدسا، و33 بندقية آلية من طراز "ساعر".

وأفاد حساب "إنتل تايمز" الإسرائيلي الاستخباري، عبر منصة (X) في الساعات الأخيرة، بأن المعلومات التي جُمِعت "أسهمت في رسم صورة محدّثة عن نشاطات المقدح".

وذكر أنه أفلت من محاولة اغتيال سابقة، متسائلا عن مصيره عقب الكشف عن صلته بعمليات تهريب السلاح الإيراني للضفة.