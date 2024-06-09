الغارديان: 80% من مؤسسات التعليم في قطاع غزة دُمرت

كشف تقرير لصحيفة "الغارديان" أن 80% من مدارس ومرافق التعليم في غزة قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بفعل الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي أعقبت هجمات حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل.

وعلى الرغم من أن الهجوم على التعليم والمعلمين والمعرفة الثقافية الفلسطينية ليس جديدًا، بيد أنه وصل إلى مستويات جديدة مرعبة، وفق الأمم المتحدة.