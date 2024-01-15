إعلام عبري: بايدن غاضب من نتنياهو

قالت قناة عبرية، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "غاضب" من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ لأسباب بينها ملف المساعدات الإنسانية لغزة، وعدم الإفصاح عن نواياه في القطاع بعد الحرب.

وبحسب ما أوردته القناة (14) خاصة، المقربة من جمهور اليمين الإسرائيلي، فإن "بايدن ونتنياهو لم يتحدثا منذ 21 يوما، بينما كانا على تواصل شبه يومي في بداية الحرب"، وفقًا لما ذكرت وكالة "الأناضول" التركية.

وأوضحت أن الولايات المتحدة "غاضبة" بشكل خاص بشأن المساعدات الإنسانية التي تسمح إسرائيل بإدخالها للقطاع، حيث تقول واشنطن إنها "غير كافية".